МИД РФ потребовал от США упростить визовый режим для россиян перед ЧМ

«Рассчитываем, что американские власти всё же отменят существующие дискриминационные визовые требования к российским гражданам, в том числе и в контексте предстоящего этим летом Чемпионата мира по футболу, большинство матчей которого пройдёт в США», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства.