Аракчи назвал США и Израилю способ разблокировать Ормузский пролив

Соединённые Штаты и Израиль должны прекратить нанесение ударов по иранской территории, чтобы восстановить нормальное судоходство через Ормузский пролив. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

Источник: AP 2024

«Для восстановления нормальной ситуации в регионе [Персидского] залива и Ормузском проливе необходимо прекращение американских и израильских атак», — приводит слова главы иранского внешнеполитического ведомства катарский телеканал Al Araby.

В Тегеране дали понять, что Ормузский пролив заблокирован не для всех судов. Проход закрыт только для противников Исламской Республики: США, Израиля и стран, предоставляющих им поддержку или территорию для военных баз. В то же время Япония ведёт с иранцами переговоры о возможности пользоваться морской артерией.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше