Более 40 человек пострадали из-за удара Ирана по израильской Димоне

В израильском городе Димона, где расположен ядерный объект страны, более 40 человек пострадали при ракетном обстреле. Об этом сообщают местные СМИ.
По предварительным данным, Иран выпустил по городу баллистические ракеты. Снаряды попали в жилые кварталы, одно из зданий обрушилось.
Среди пострадавших есть дети.
Димона известна тем, что рядом с городом находится Ядерный исследовательский центр Негев. Однако удары пришлись по гражданской застройке.
