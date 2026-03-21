Британия не присоединится к ударам по Ирану после атаки на базу Диего-Гарсия

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Великобритания не собирается участвовать в наступательных операциях против Ирана после запуска Тегераном ракет в сторону совместной британо-американской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Об этом заявила глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер в эфире телеканала Sky News.
«Как ясно дал понять премьер-министр [Кир Стармер], мы окажем оборонительную поддержку против безрассудных иранских угроз. Но мы не были вовлечены в наступательные действия. Мы продолжаем придерживаться этого подхода. Мы выступаем за скорейшее возможное разрешение [конфликта]», — указала она.
Ранее газета The Wall Street Journal утверждала, что Иран запустил две баллистические ракеты в направлении базы на острове Диего-Гарсия, однако они не достигли цели. Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, в Минобороны Великобритании не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о запуске ракет в сторону Диего-Гарсия.
2 марта Стармер сообщил, что Великобритания одобрила просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам с ракетами в Иране. Речь идет о базе на острове Диего-Гарсия и авиабазе Фэрфорд в английском графстве Глостершир, являющейся основным пунктом размещения тяжелых бомбардировщиков США в Европе. Стармер уточнил, что Лондон не присоединится к американским ударам.
20 марта представитель Стармера сообщил, что Великобритания также дала разрешение Соединенным Штатам на использование своих авиабаз для нанесения ударов по тем объектам в Иране, с которых ведется обстрел судов в Ормузском проливе или инфраструктуры соседних стран.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.