Британия не присоединится к ударам по Ирану после атаки на базу Диего-Гарсия

Ранее газета The Wall Street Journal утверждала, что Иран запустил две баллистические ракеты в направлении базы на острове Диего-Гарсия, однако они не достигли цели. Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, в Минобороны Великобритании не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о запуске ракет в сторону Диего-Гарсия.