Зеленский сказал, когда продолжатся переговоры Украины и США по урегулированию

Владимир Зеленский заявил, что встреча украинской и американской делегаций в Майами завершилась. Также он заявил, что следующая встреча состоится 22 мая.
Зеленский 20 марта утверждал, что украинская делегация планирует уточнить даты предстоящей трехсторонней встречи по урегулированию украинского конфликта.
23−24 января переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта состоялись в Абу-Даби. Второй раунд стартовал там же 4 февраля и также продлился два дня. По его итогам стороны договорились об обмене 314 заключенными. 17−18 февраля встреча, ставшая продолжением переговорного процесса с участием делегаций в расширенном составе, состоялась в Женеве.
Впоследствии обсуждались перспективы проведения еще одного раунда переговоров, но ни в конце февраля, ни в первой половине марта он не состоялся.
