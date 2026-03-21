Axios: разведка США не видит предпосылок для краха власти в Иране

Представители разведки США заявили об устойчивости органов власти в Иране, пишет Axios.
«Они заявили, что правительство переживает глубокий кризис управления, но нет признаков намечающегося краха», — сказано в публикации.
При этом, согласно данным портала, по мнению израильских официальных лиц, свое положение в руководстве Ираном усилил Корпус стражей исламской революции. Это произошло после смерти бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи.
Ранее в СМИ сообщили, что, по мнению израильской стороны, Иран готов «сражаться до конца» даже после гибели Али Хаменеи. Кроме того, как отмечалось, в США недооценили стойкость иранских властей.