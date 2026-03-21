Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: разведка США не видит предпосылок для краха власти в Иране

В СМИ заявили, что, по мнению израильских официальных лиц, положение в руководстве Ираном усилил КСИР.

Источник: Аргументы и факты

Представители разведки США заявили об устойчивости органов власти в Иране, пишет Axios.

«Они заявили, что правительство переживает глубокий кризис управления, но нет признаков намечающегося краха», — сказано в публикации.

При этом, согласно данным портала, по мнению израильских официальных лиц, свое положение в руководстве Ираном усилил Корпус стражей исламской революции. Это произошло после смерти бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи.

Напомним, Али Хаменеи погиб в результате операции США и Израиля. Впоследствии верховным лидером Ирана избрали его сына Моджтабу.

Ранее в СМИ сообщили, что, по мнению израильской стороны, Иран готов «сражаться до конца» даже после гибели Али Хаменеи. Кроме того, как отмечалось, в США недооценили стойкость иранских властей.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше