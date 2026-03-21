Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: страны ЕС гордо встанут в конец очереди за энергоресурсами РФ

Глава РФПИ назвал длинной очередь на российские энергоресурсы.

Источник: Аргументы и факты

Страны Европейского союза из-за надвигающегося крупнейшего энергокризиса попытаются «встать в очередь» за российскими энергоносителями, но с гордостью займут ее конец. Такое мнение в соцсети Х* высказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя пост экономиста Кристофа Барро о мерах, необходимых для смягчения кризиса.

Дмитриев заявил, что перечисленные Барро инструменты не смогут смягчить крупнейший в истории энергетический кризис.

«Страны ЕС вскоре попытаются встать в очередь за российскими энергоресурсами. Очередь длинная — и они с гордостью займут ее конец», — написал на своей странице глава РФПИ на английском языке.

Основными мерами для смягчения энергокризиса Барро назвал снижение налогов, реформы энергорынка, субсидии населению, ограничение цен и прибыли компаний.

Ранее Дмитриев заявил, что в Европе введут энергетический локдаун и цензуру из-за действий главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В Кремле отмечали, что ЕС стреляет себе в ногу, отказываясь от поставок нефти и газа из России.

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

