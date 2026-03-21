Axios: администрация США обсуждает возможность переговоров с Ираном о мире

Как подчеркивает портал, с точки зрения США, договоренности о прекращении войны должны включать, «открытие Ормузского пролива», обязательства со стороны Тегерана не развивать ракетную программу в течение пяти лет, прекратить обогащение урана, «вывести из эксплуатации ядерные реакторы на объектах в Натанзе, Исфахане и Фордо». Кроме того, США хотят обеспечить надзор в Иране «над созданием и применением центрифуг и связанного с ними оборудования, которое можно использовать для развития программы создания ядерного оружия», а также добиться «заключения соглашений по контролю над вооружениями между странами региона, предусматривающих ограничения числа ракет на уровне не более тысячи». Вашингтон рассчитывает добиться от Ирана прекращения поддержки шиитской организации «Хезболлах» в Ливане, йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситов), а также палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.