Axios: администрация США обсуждает возможность переговоров с Ираном о мире

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники вашингтонской администрации начали обсуждения, касающиеся подготовки к возможному проведению переговоров о мире с Ираном. Об этом сообщил портал Axios.
По словам его источников, «спустя три недели после начала войны администрация [президента США Дональда] Трампа начала предварительное обсуждение следующего этапа, а также того, как могут выглядеть переговоры о мире с Ираном». Как уточнили источники, в вашингтонской администрации ожидают, что «боевые действия будут продолжаться еще две или три недели». «В то же время советники хотят начать подготовку к дипломатической работе», — уточняется в материале.
По сведениям портала, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер «участвуют в обсуждениях, касающихся потенциальных дипломатических шагов». По сведениям портала, «в последние дни не было прямых контактов между США и Ираном, хотя Египет, Катар и Соединенное Королевство передавали сообщения между двумя сторонами». «Египет и Катар информировали США и Израиль, что Иран заинтересован в переговорах, но на очень жестких условиях. Иранские требования включают в себя прекращение огня, гарантии того, что война не возобновится в будущем, и компенсацию», — уточняется в материале.
Как подчеркивает портал, с точки зрения США, договоренности о прекращении войны должны включать, «открытие Ормузского пролива», обязательства со стороны Тегерана не развивать ракетную программу в течение пяти лет, прекратить обогащение урана, «вывести из эксплуатации ядерные реакторы на объектах в Натанзе, Исфахане и Фордо». Кроме того, США хотят обеспечить надзор в Иране «над созданием и применением центрифуг и связанного с ними оборудования, которое можно использовать для развития программы создания ядерного оружия», а также добиться «заключения соглашений по контролю над вооружениями между странами региона, предусматривающих ограничения числа ракет на уровне не более тысячи». Вашингтон рассчитывает добиться от Ирана прекращения поддержки шиитской организации «Хезболлах» в Ливане, йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситов), а также палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Американский лидер не готов рассматривать возможность выплаты репараций Ирану, уточнил портал. Вместе с тем, по словам одного из источников, США допускают возможность «обсуждения возвращения замороженных активов Ирана».