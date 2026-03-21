Лидеры 22 стран заявили о готовности защищать Ормузский пролив

Лидеры 22 государств выразили готовность принять участие в обеспечении безопасности в Персидском заливе и Ормузском проливе на фоне действий Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Лидеры 22 государств выразили готовность принять участие в обеспечении безопасности в Персидском заливе и Ормузском проливе на фоне действий Ирана. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба МИД ОАЭ, опубликовав соответствующее заявление на официальном сайте ведомства.

В документе уточняется, что совместное заявление подписано лидерами Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии, Канады, Республики Корея, Новой Зеландии, Дании, Латвии, Словении, Эстонии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Чехии, Румынии, Бахрейна, Литвы и Австралии.

Указывается, что стороны заявили о готовности внести вклад в реализацию соответствующих мер, направленных на обеспечение безопасного прохода через пролив.

Согласно заявлению, государства также приветствовали решение Международного энергетического агентства разрешить координированный выпуск стратегических нефтяных запасов, отметив, что эта мера может способствовать стабилизации энергетического рынка.

Кроме того, в документе подчеркивается готовность 22 стран оказать поддержку государствам, которые пострадали от сложившейся ситуации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны участвовать в обеспечении безопасности в Ормузском проливе.

Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
