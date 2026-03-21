Лидеры 22 стран заявили о готовности защищать Ормузский пролив

В документе уточняется, что совместное заявление подписано лидерами Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии, Канады, Республики Корея, Новой Зеландии, Дании, Латвии, Словении, Эстонии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Чехии, Румынии, Бахрейна, Литвы и Австралии.
Указывается, что стороны заявили о готовности внести вклад в реализацию соответствующих мер, направленных на обеспечение безопасного прохода через пролив.
Согласно заявлению, государства также приветствовали решение Международного энергетического агентства разрешить координированный выпуск стратегических нефтяных запасов, отметив, что эта мера может способствовать стабилизации энергетического рынка.
Кроме того, в документе подчеркивается готовность 22 стран оказать поддержку государствам, которые пострадали от сложившейся ситуации.