Bild: в Германии закроются аптеки из-за общенациональной забастовки 23 марта

БЕРЛИН, 21 марта. /ТАСС/. Аптеки закроются по всей Германии 23 марта из-за общенациональной забастовки их сотрудников; всего в стачке примут участие более 160 тыс. человек. Об этом сообщила газета Bild.
Издание отмечает, что работники аптек возмущены «хронической нехваткой финансирования». Как ожидается, они выйдут на демонстрации в Берлине, Ганновере, Дюссельдорфе, Мюнхене.
«Ситуация с нашими аптеками и снабжением лекарствами, и медицинским обслуживанием жителей Германии уже давно напряженная», — приводит Bild слова руководителя Федеральной ассоциации германских аптек (ABDA) Томаса Прайса. «Последнее повышение окладов для [сотрудников] аптек было 13 лет назад, хотя за этот период дополнительные расходы выросли более чем на 65%», — сообщил он.
По его данным, с 2013 года было закрыто 20% от общего числа аптек в Германии.