ПВО сбила еще два украинских БПЛА над Тульской областью

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ПВО Минобороны России уничтожила еще два украинских беспилотника, пострадавших нет, по предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
«Еще два украинских беспилотника уничтожены сегодня вечером подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал губернатор в своем канале на платформе Мах.
Отмечается, что, по предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше