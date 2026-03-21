ЕС займет конец очереди за российскими энергоресурсами, заявил Дмитриев

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Страны ЕС с гордостью займут конец очереди за российскими энергоносителями, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«(Предпринимаемые в ЕС — ред.) меры не помогут сгладить крупнейший за все время энергетический кризис. Страны ЕС скоро попытаются встать в очередь за российскими энергоносителями. Очередь длинная, и они с гордостью встанут в конец», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу — ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.