Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАГАТЭ: сведений о повреждении ядерного центра в Израиле не поступало

МАГАТЭ: сведений о повреждении ядерного центра на юге Израиля не поступало.

Источник: © РИА Новости

ВЕНА, 21 мар — РИА Новости. Сведений о повреждении ядерного центра в городе Димона на юге Израиля не поступало, аномальных уровней радиационного фона в районе объекта не зафиксировано, сообщило МАГАТЭ.

«МАГАТЭ известно о сообщениях об инциденте в израильском городе Димона, связанном с попаданием ракеты, и не получало никаких сведений о повреждении ядерного исследовательского центра в Негеве», — говорится в сообщении агентства в соцсети Х.

По информации, поступающей от государств региона, также не зафиксированы аномальные уровни радиации в районе объекта, добавили в МАГАТЭ.

