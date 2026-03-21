Над Орловской областью сбили три украинских беспилотника

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Три украинских беспилотника уничтожены над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
«Над Орловской областью уничтожены три вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет», — написал губернатор в своем канале на платформе Мах.
Отмечается, что на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
