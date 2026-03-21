Глава РФПИ предложил европейцам вспоминать руководство ЕС на заправках

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил европейцам вспоминать руководство ЕС на заправках из-за роста цен на топливо в Европе.
Дмитриев сделал репост фотографии, на которой изображены среди прочих глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евро дипломатии Кая Каллас.
«Вспоминайте их у бензоколонки», — написал Дмитриев в комментарии к фотографии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу — ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.