Мусаев: Кордобу очень сильно разозлили в Москве

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на покер нападающего Джона Кордобы в матче 22-го тура РПЛ с «Пари НН» (5:0).

«Джона очень сильно разозлили в Москве. Мы много разговаривали с ним, и он правильно отреагировал, сказал: “Сейчас, тренер, вы увидите нового Джона”. Всю свою злость он выпускает на соперников», — заявил Мусаев.

Сегодня футболист оформил первый покер в карьере.

Напомним, Кордоба после первого матча ½ финала Кубка России с ЦСКА пожаловался на поведение болельщиков москвичей. По его словам, они его оскорбляли из-за цвета кожи.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обратился к болельщикам после поражения в матче с «Краснодаром».