Times of Israel: около 30 человек ранены при ударе по израильскому городу Арад

Около 30 человек получили ранения в результате ракетного удара по израильскому городу Арад.
Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на службу экстренной медицинской помощи «Маген Давид Адом».
«Около 30 человек получили травмы различной степени тяжести в результате удара иранской баллистической ракеты по Араду», — говорится в материале.
В городе повреждены несколько зданий.
Ранее израильский «12 канал» сообщал, что Иран нанёс удар по израильскому городу Димона, где находится ядерный исследовательский центр. Пострадали 47 человек.
Узнать больше по теме
