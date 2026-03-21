Европейцы живо откликнулись на слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова об энергетическом кризисе в ЕС на фоне того, что его признаки уже наблюдаются в регионе.
«Слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова находят сильный отклик в Европе, уже и так переживающей энергетический кризис», — пишет издание L'Antidiplomatico.
Автор публикации подчёркивает, что отказ от дешёвого газа из РФ принёс Европе много трудностей. Так, в странах ЕС закрываются предприятия, ослабляется экономика, растут счета для простых граждан, а конфликт на Ближнем Востоке усугубляет ситуацию.
«Для Европейского Союза, уже испытанного инфляцией, это означает замкнутый круг», — резюмирует издание.
Ранее Песков заявил, что Европа стреляет в ногу своим избирателям, отказываясь от топлива РФ.
При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверяет, что Евросоюз не сможет выбраться из текущего кризиса без дешевых нефти и газа из России.
Кроме того, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев возложил вину за ухудшение положения рядовых граждан ЕС на находящихся у власти бюрократов-русофобов.