Андреева вышла в четвёртый круг «тысячника» в Майами, обыграв чешку Боузкову

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвёртый круг турнира категории WTA 1000 в Майами (США).

В матче третьего круга первая ракетка России одержала победу над чешкой Мари Боузковой со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Продолжительность игры составила 1 час 58 минут. Андреева один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем раунде россиянка может сыграть с соотечественницей Анастасией Захаровой, если та пройдёт канадку Викторию Мбоко.

Ранее сообщалось, что Диана Шнайдер не смогла выйти в четвёртый круг «тысячника» в Майами.

