Андреева вышла в четвёртый круг «тысячника» в Майами, обыграв чешку Боузкову

В матче третьего круга первая ракетка России одержала победу над чешкой Мари Боузковой со счётом 7:6 (7:4), 6:2.
Продолжительность игры составила 1 час 58 минут. Андреева один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.
В следующем раунде россиянка может сыграть с соотечественницей Анастасией Захаровой, если та пройдёт канадку Викторию Мбоко.
Ранее сообщалось, что Диана Шнайдер не смогла выйти в четвёртый круг «тысячника» в Майами.
Узнать больше по теме
