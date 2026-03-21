Власти Йемена планируют операцию против хуситов в случае поддержки Ирана

КАИР, 21 мар — РИА Новости. Руководящий президентский совет Йемена планирует крупномасштабную операцию против правящего на севере движения «Ансар Алла» (хуситов), если оно окажет военную поддержку Ирану, сообщил РИА Новости источник в правительстве Йемена.
«Президентский совет Йемена обсуждает крупномасштабную военную операцию против группировки “Ансар Алла”, если она решит оказать военную поддержку Ирану», — сказал собеседник агентства.
По его словам, власти Йемена приняли меры по повышению боеготовности своих сил на случай, если «Ансар Алла» решит участвовать в боевых действиях на стороне Ирана.
Ранее глава руководящего президентского совета Рашад аль-Алими назначил военных начальников во всех структурах министерства обороны, включая силы в составе Южного переходного совета и объединенные силы, дислоцированные на западном побережье Йемена. Член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухейти также сообщал РИА Новости, что йеменское движение «Ансар Алла» пока не участвует в военных операциях против США и Израиля, но «держит пальцы на спусковом крючке».
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.