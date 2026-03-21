Власти Йемена планируют операцию против хуситов в случае поддержки Ирана

Йемен планирует масштабную операцию против хуситов в случае поддержки Ирана.

КАИР, 21 мар — РИА Новости. Руководящий президентский совет Йемена планирует крупномасштабную операцию против правящего на севере движения «Ансар Алла» (хуситов), если оно окажет военную поддержку Ирану, сообщил РИА Новости источник в правительстве Йемена.

«Президентский совет Йемена обсуждает крупномасштабную военную операцию против группировки “Ансар Алла”, если она решит оказать военную поддержку Ирану», — сказал собеседник агентства.

По его словам, власти Йемена приняли меры по повышению боеготовности своих сил на случай, если «Ансар Алла» решит участвовать в боевых действиях на стороне Ирана.

Ранее глава руководящего президентского совета Рашад аль-Алими назначил военных начальников во всех структурах министерства обороны, включая силы в составе Южного переходного совета и объединенные силы, дислоцированные на западном побережье Йемена. Член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухейти также сообщал РИА Новости, что йеменское движение «Ансар Алла» пока не участвует в военных операциях против США и Израиля, но «держит пальцы на спусковом крючке».

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
Йеменские хуситы: кто они и как меняют судьбу Йемена
Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.
Читать дальше