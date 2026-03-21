«Хезболлах» заявила, что атаковала дронами базу ПВО в районе Хайфы

Шиитская милиция утверждает, что также поразила беспилотниками пусковую установку ПРО в Маалот-Таршихе.

БЕЙРУТ, 21 марта. /ТАСС/. Шиитская милиция «Хезболлах» применила беспилотные летательные аппараты при нанесении ударов по базе сил противовоздушной обороны на севере Израиля. Об этом говорится в коммюнике ее военно-информационной службы, размещенном в Telegram-канале.

«Ударные беспилотники исламского сопротивления атаковали базу неприятельских сил ПВО в районе Хайфы, — указывается в тексте. — Другой наземной целью стала пусковая установка ПРО в Маалот-Таршихе».

«Хезболлах» также сообщает, что ранее ракетному обстрелу с территории Ливана подвергся штаб северного военного округа Израиля в окрестностях города Цфат, в 20 км от границ, и база дивизии «Голани» в Тверии. Залпы из минометных установок были сделаны по армейским казармам в Йифтахе и Шомера, а также еврейским поселениям Авивим, Кирьят-Шмона, Нагария и Кфар-Юваль.

«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
