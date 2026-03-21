TalkSPORT: Салах потерял уверенность в себе и близок к уходу из «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах с высокой долей вероятности покинет команду ближайшим летом.
"У Салаха проблемы с верой в себя, а когда с игроком происходит подобное, то не следует обрушивать на него весь негатив.
Это финал, но для футболистов его возраста это нормально, особенно если учесть всё то, что он делал для клуба", — заявил журналист TalkSPORT.
33-летний игрок выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Всего он провёл за клуб 435 матчей, забил 255 голов и сделал 122 передачи. Его контракт действует до лета 2027-го.
