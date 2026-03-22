Times of Israel: в результате удара Ирана по Димоне пострадали 47 человек

В городе находится один из самых закрытых объектов Израиля — ядерный исследовательский центр в пустыне Негев. Строительство центра началось в 1958 году при содействии Франции, а официально его открыли в 1964 году. Там ведутся исследования в различных областях физики, в том числе с использованием тяжеловодного реактора, созданного при участии французских специалистов. В 1970-х годах объект модернизировали.