Даниил Медведев пробился в третий круг «Мастерса» в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на турнире серии «Мастерс» в Майами.
В матче второго круга первая ракетка России одержал победу над японцем Рэи Сакамото со счётом 6:7 (10:12), 6:3, 6:1. Продолжительность игры составила 2 часа 4 минуты.
За это время Медведев девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных.
В следующем раунде он встретится с победителем матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).
Ранее сообщалось, что Диана Шнайдер не смогла выйти в четвёртый круг «тысячника» в Майами.
