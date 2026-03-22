Задержаны ещё два фигуранта дела об убийстве москвички футболистом «Урала»

Задержаны ещё два фигуранта дела об убийстве москвички футболистом екатеринбургского «Урала» Даниилом Секачом. Все они действовали по указке мошенников.
Соучастники были «курьерами», им 20 и 19 лет. Сейчас задержанные находятся в столичном СК.
«Попал под влияние куратора, забрал доставку, внутри находились ювелирные изделия и монеты золотые. После чего мы перезапаковали в другой пакет и передали другому неизвестному лицу», — признался один из них.
Напомним, игрок екатеринбургского «Урала» по указанию мошенников прилетел в Москву, купил новый телефон и сим-карту, инструменты и прибыл в квартиру, где убил женщину. Он и его 22-летняя соучастница Софья М., а также ещё один курьер задержаны.