В Италии пройдет референдум по реформе судебно-следственной системы

РИМ, 22 марта. /ТАСС/. Всенародный референдум по вопросу реформы судебно-следственной системы, предполагающий внесение изменений в конституцию, пройдет в Италии. Голосование начнется 22 марта и продлится 23 марта (до 17:00 мск), сообщается на сайте МВД, выступающим организатором.
Граждан, имеющих право голоса, которых насчитывается около 45 млн, приглашают к урнам высказать согласие или несогласие с предложенной реформой. Для ее проведения необходимо согласие большинства голосующих. При этом кворум не предусмотрен, результат определяется простым процентным соотношением.
Вопрос, вынесенный на всенародное голосование, носит достаточно технический характер. Реформа предполагает внесение изменений в конфигурацию судебно-следственной системы, которая согласно конституции является независимой ветвью власти. В частности, речь идет о порядке назначения судий, в том числе в Высший совет магистратуры, а также ходе карьеры судей и прокуроров, которые не смогут больше переходить с позиции на позицию.
Реформа была разработана и одобрена правоцентристским правительством Джорджи Мелони и поддержана ее правящей коалицией. Однако для внесения изменений в конституцию без поддержки ⅔ парламента необходим референдум. Это привело к политическому противостоянию с оппозицией, которая отвергает предложенную реформу. Правительство уличается в попытке установить контроль над независимой судебной ветвью власти, что соответствует, по утверждению оппозиции, авторитарному стилю нынешнего премьера. Критики реформы также указывают, что она не несет ничего конкретного для решения проблем судебной системы, которая обременена бюрократией и отличается медлительностью процессов.
Референдум по Мелони.
По наблюдению аналитиков, референдум станет оценкой нынешнего правительства, а голосование «за» и «против» будет сугубо политическим — в поддержку или в знак протеста против правящей коалиции и Мелони лично. К этому прибавляется традиционный консерватизм итальянцев, особенно левого толка, крайне настороженно относящихся к конституционным изменениям.
Однако нынешний премьер научилась на ошибках предшественников, например, Маттео Ренци, который был вынужден подать в отставку в 2016 году, когда провалился референдум по предложенной им парламентской реформе. Мелони и ее соратники уже заявили, что исход нынешнего голосования никак не повлияет на правящую коалицию, которая намерена оставаться у власти до конца срока в 2027 году. Тем не менее, подготовка к референдуму вскрыла поляризацию в итальянском обществе: целый слой населения не воспринимает Мелони, которая считается многими наследницей фашизма из-за политических истоков ее партии «Братья Италии» в Итальянском социальном движении.
В Италии все антивоенные манифестации, акции в поддержку Палестины проходят с антиправительственным подтекстом. Причем их организовывает далеко не всегда оппозиция, а общественные и профсоюзные движения.
При любом исходе референдума его результат станет поводом для ликования либо правительственной коалиции, либо оппозиции, которая начнет призывать Мелони к отставке. Каждая из сторон попытается минимизировать свое поражение, начав выстраивать предвыборные платформы перед голосованием в парламент в 2027 году.