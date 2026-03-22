Курская область, 22 марта.
Подразделения группировки «Север» за прошедшие сутки продвинулись в трёх районах Сумской области. Наши бойцы продолжают создавать буферную зону вдоль границ Курской области.
Суммарное продвижение составило до 500 метров вглубь обороны украинских боевиков. Противник пытался контратаковать в Сумском районе силами 47-й механизированной бригады, но штурмовые группы были уничтожены огнём российских войск.
Тем временем в Сумском регионе дезертиры ВСУ прячутся в больницах и госпиталях.
— За взятки медперсоналу украинские солдаты «проходят лечение» в военных госпиталях, пережидая несколько недель их активных поисков сотрудниками правоохранительных органов, — пишет канал «Северный ветер».
119-я бригада теробороны противника продолжает терять солдат. Новый командир не смог поднять моральный дух личного состава. Больше 10 боевиков сбежали со своих позиций, бросив оружие и раненых коллег, после огневого налёта ВС РФ.
Донецкая Народная Республика, 22 марта.
На Добропольском направлении украинские боевики начали готовить новые линии обороны на рубеже Красноярское — Шевченко — Матяшево. Делает это противник в авральном режиме, так как подразделения ВС РФ продвигаются на этом участке и уже имеют определённые успехи.
— В Белицком наши войска заняли всю восточную и южную части города, продолжаются стрелковые бои, противник отходит на запасные рубежи, как раз таки те, что упомянули выше, — пишут авторы канала «Архангел спецназа».
Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили личный состав и технику противника на нескольких направлениях. Видео © Telegram / Минобороны России.
Ситуация в селе Гришино несколько сложнее. В населённом пункте идут встречные бои между нашими бойцами и противником. Из-за активного применения дронов зоны контроля в селе размыты.
ВС РФ расширили зону контроля у Фёдоровки Второй и вступили в бой с боевиками киевского режима в окрестностях Дибровы и Липовки. Наши штурмовики заняли новые позиции между Кривой Лукой и Калениками.
Харьковская область, 22 марта.
На востоке Харьковской области продолжаются ожесточённые бои за Купянск. Южнее города ВС РФ развивают наступление вблизи Купянска-Узлового.
— Продвижения Российской армии и закрытие части «карманов» на восточном берегу позволяют со сдержанным оптимизмом предполагать некоторое улучшение тактической обстановки, — пишет «Рыбарь».
Карта СВО на 22 марта 2026 года.
Киев остаётся без денег из-за Венгрии.
Глава восточноевропейского государства Виктор Орбан заявил, что Киев не получит деньги, пока не возобновятся поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Также Будапешт требует от режима Зеленского гарантий и на будущий транзит энергоносителей.
Напомним, что конфликт Венгрии и Украины дошёл до оскорблений и угроз в адрес Орбана. Зеленский в прямом эфире предлагал своим боевикам «позвонить и разобраться с ним».