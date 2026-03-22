Axios: США начали обсуждение будущих переговоров с Ираном

В Белом доме начали обсуждать возможность проведения переговоров с Ираном, направленных на завершение конфликта. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американское официальное лицо и еще один информированный источник.
По их данным, команда президента США рассматривает вариант постепенного «сворачивания» боевых действий, при этом в Вашингтоне считают, что конфликт может продолжаться еще несколько недель. Одновременно ведется проработка различных дипломатических сценариев урегулирования.
К обсуждению привлечены специальные представители Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. При этом, как отмечают источники, в последние дни прямые контакты между США и Ираном отсутствовали, а обмен сообщениями осуществляется через посредников, в числе которых называются Катар, Египет и Великобритания.
По информации источников, Иран сигнализирует о готовности к переговорам, однако выдвигает ряд жестких условий, включая прекращение огня, предоставление гарантий недопущения новых атак, а также выплату компенсаций. В Тегеране также заявили, что нормализация ситуации в Ормузском проливе возможна только при прекращении ударов.
В свою очередь, в Вашингтоне обсуждается пакет требований к Ирану, предусматривающий отказ от обогащения урана, ограничение ракетной программы и прекращение поддержки союзных группировок в регионе.
При этом часть этих условий ранее уже отвергалась иранской стороной, что, по оценке источников, осложняет перспективы переговорного процесса. В Белом доме также признают, что вопрос компенсаций остается спорным, но допускают обсуждение возврата замороженных иранских активов.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что власти не собираются соглашаться на возможное прекращение огня с Соединенными Штатами и Израилем.