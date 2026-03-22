Россия призвала США смягчить визовые требования для россиян

МИД России призвал Вашингтон отменить «дискриминационные визовые требования» и позволить россиянам проходить процедуру получения визы в Соединённые Штаты на территории России.
Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
В дипведомстве привели пример, что сегодня российские дети вынуждены получать визы в Казахстане или Польше, в то время как американские подростки посещают Россию и отдыхают в «Артеке» без препятствий.
«Рассчитываем, что американские власти всё же отменят существующие дискриминационные визовые требования к российским гражданам, в том числе и в контексте предстоящего этим летом Чемпионата мира по футболу, большинство матчей которого пройдёт в США», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что туроператоры фиксируют значительное сокращение выдачи многократных шенгенских виз россиянам в 2026 году.
МИД Таиланда между тем предложил сократить безвизовый срок для россиян с 60 до 30 дней.