Пезешкиан призвал БРИКС к независимой роли в войне на Ближнем Востоке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к БРИКС с просьбой сыграть независимую роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он говорил в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Иранское посольство в Индии опубликовало заявление лидера в соцсети X.