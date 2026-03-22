Европейцам дали совет вспоминать руководителей ЕС, когда растущие цены на бензин на заправке вызывают возмущение. Такой ироничный пост опубликовал в социальной сети глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Дмитриев сделал репост фото, на котором изображены глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель евродипломатии Кая Каллас.
«Вспоминайте их у бензоколонки», — посоветовал он европейцам.
Тем временем в ЕС отмечают резкий рост цен на энергоносители на фоне ситуации в Иране. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам реализации и упрощения законодательства Пьер Граменья.
По этому поводу пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Европа стреляет в ногу своим избирателям, отказываясь от топлива из России.
В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверяет, что Евросоюз не сможет выбраться из текущего кризиса без дешевых нефти и газа из России.