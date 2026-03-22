В Тегеране предложили помочь ЕС отстоять Гренландию

Ахмад-Реза Радан: ЕС может обратиться к Ирану, если не может отстоять Гренландию.

ТЕГЕРАН, 22 мар — РИА Новости. Командующий центральным полицейским управлением исламской республики Ахмад-Реза Радан на фоне продолжающегося конфликта между Ираном и США заявил, что страны Евросоюза могут обратиться к Тегерану, если те не могут отстоять Гренландию перед Соединенными Штатами,

«Если вы не способны отстоять Гренландию — позовите нас, мы придем», — сказал Радан, его слова приводит иранское агентство ISNA.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Гренландия входит в состав Датского королевства.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу — ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше