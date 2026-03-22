В Виннице мужчину насильно мобилизовали во время «минуты молчания»

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Мужчину в Виннице в центре Украины насильно затолкали в машину ТЦК (аналог военкомата) во время «минуты молчания» по погибшим солдатам ВСУ. Об этом сообщает издание «Страна».
На видеоролике можно увидеть, как четверо сотрудников военкомата схватили мужчину на улице и силой затащили в легковой автомобиль. Горожане, мужчины и женщины, попытались отбить мужчину, но их попытки не увенчались успехом.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов. В обществе появился термин «бусификация», а самих сотрудников ТЦК называют «людоловами».