AD: Песков раскритиковал позицию ЕС по российскому газу и вызвал отклик в Европе

Ранее Песков заявил, что Россия может полностью переориентировать экспорт энергоресурсов на новые рынки. Главное условие — эти направления должны быть выгоднее. Такие слова прозвучали в ответ на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая исключила возврат к закупкам российского газа даже при физической нехватке топлива в Европе. Песков подчеркнул, что приоритет останется за теми рынками, где спрос выше, а условия поставок привлекательнее.