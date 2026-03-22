Число пострадавших от ракетного обстрела в Араде достигло 59

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мар — РИА Новости. Число пострадавших от ракетного обстрела израильского города Арад возросло до 59, шесть человек в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).

Ранее источники в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили, что иранская ракета прямым попаданием поразила район в городе Арад на юге страны. Пресс-служба скорой помощи сообщала о 30 пострадавших.

«После ракетного обстрела… Арада медики оказывают помощь и эвакуируют в больницы … 59 пострадавших, включая шесть раненых в тяжелом состоянии, 13 в состоянии средней тяжести и 40 в легком состоянии», — говорится в сообщении.