«Закончится катастрофой»: Залужный выступил с неожиданным заявлением

Залужный заявил, что наземная операция США в Иране обернется катастрофой.

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Начатая Соединенными Штатами военная миссия в Иране обернется катастрофой, если перейдет в стадию наземной операции, заявил посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный в статье для британской газеты Telegraph.

«Я заявляю, что невозможно предсказать, когда закончится эта война (на Ближнем Востоке. — Прим. ред.). Есть момент, который следует предвидеть в случае проведения наземной операции в Иране — попытка одной из сторон проверить работу “зоны поражения” в пустынной местности будет крайне опасна. Это закончится катастрофой», — написал он.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. ИРИ осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

В пятницу CBS News сообщили, что Пентагон по поручению президента США Дональда Трампа подготовил детальные планы возможного развертывания наземных войск в Иране.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
