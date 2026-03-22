«Закончится катастрофой»: Залужный выступил с неожиданным заявлением

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Начатая Соединенными Штатами военная миссия в Иране обернется катастрофой, если перейдет в стадию наземной операции, заявил посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный в статье для британской газеты Telegraph.
«Я заявляю, что невозможно предсказать, когда закончится эта война (на Ближнем Востоке. — Прим. ред.). Есть момент, который следует предвидеть в случае проведения наземной операции в Иране — попытка одной из сторон проверить работу “зоны поражения” в пустынной местности будет крайне опасна. Это закончится катастрофой», — написал он.
В пятницу CBS News сообщили, что Пентагон по поручению президента США Дональда Трампа подготовил детальные планы возможного развертывания наземных войск в Иране.