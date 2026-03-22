Британия не будет наносить удары по Ирану после атаки на базу Диего-Гарсия

По ее словам, как ранее обозначил премьер-министр Кир Стармер, Лондон готов оказывать «оборонительную поддержку в ответ на безрассудные угрозы», однако участие в наступательных действиях не предусмотрено.
Она подчеркнула, что Великобритания продолжает придерживаться данного подхода и выступает за скорейшее урегулирование конфликта.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Иран запустил две баллистические ракеты в направлении базы на острове Диего-Гарсия, однако они не достигли цели.
В свою очередь, как передавала вещательная корпорация Би-би-си, в Министерстве обороны Великобритании не стали подтверждать или опровергать информацию о запуске ракет в сторону указанного объекта.