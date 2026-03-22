Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британия не будет наносить удары по Ирану после атаки на базу Диего-Гарсия

Источник: Аргументы и факты

Великобритания не намерена участвовать в наступательных операциях против Ирана после запуска ракет в сторону совместной британо-американской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Об этом заявила глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер в эфире телеканала Sky News.

По ее словам, как ранее обозначил премьер-министр Кир Стармер, Лондон готов оказывать «оборонительную поддержку в ответ на безрассудные угрозы», однако участие в наступательных действиях не предусмотрено.

Она подчеркнула, что Великобритания продолжает придерживаться данного подхода и выступает за скорейшее урегулирование конфликта.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Иран запустил две баллистические ракеты в направлении базы на острове Диего-Гарсия, однако они не достигли цели.

В свою очередь, как передавала вещательная корпорация Би-би-си, в Министерстве обороны Великобритании не стали подтверждать или опровергать информацию о запуске ракет в сторону указанного объекта.

