НЬЮ-ЙОРК, 22 мар — РИА Новости. Спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф заявил о конструктивных переговорах с делегацией из Украины.
«Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий, сосредоточив обсуждение на сужении разногласий и урегулировании оставшихся вопросов с целью приблизиться к всеобъемлющему мирному соглашению», — написал Уиткофф в соцсети Х.
США, отметил он, представляли зять американского лидера Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по политике Госдепартамента Крис Карран.