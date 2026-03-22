Орбан: Венгрию нельзя шантажировать ни Украине, ни Брюсселю

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт невозможно шантажировать — ни Украине, ни Брюсселю, ни кому-либо ещё.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт невозможно шантажировать — ни Украине, ни Брюсселю, ни кому-либо ещё.

Соответствующее видеообращение он опубликовал в соцсети Х после саммита ЕС, на котором Венгрия заблокировала кредит Украине в €90 млрд, пишут «Вести».

«Они ищут не там, если думают, что какой-либо шантаж может принести результаты в Венгрии. Мы привыкли к уровню украинских угроз», — отметил политик.

По словам Орбана, бельгийские и немецкие замечания по сравнению с угрозами Киева убить его и его семью выглядят как «цивилизованная беседа».

Ранее венгерский лидер заявил, что главы ЕС своими действиями уничтожают демократию в Европе.

Также он назвал преступлением нефтяную блокаду Венгрии со стороны Киева.

