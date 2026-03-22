Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский и глава его офиса Кирилл Буданов* повздорили из-за мирной сделки между Киевом и Москвой. Произошел «словесный конфликт». Так пишут местные журналисты со ссылкой на свои источники.
По данным украинского Telegram-канала «Резидент», Кирилл Буданов* настаивал на заключении сделки на основе предложений США. Он считает слабой переговорную позицию Киева.
«Зеленский в открытую обвинил Буданова* в амбициях пойти на выборы», — сказано также в материале.
Как отмечает Süddeutsche Zeitung, поведение главаря киевского режима в последние месяцы изменилось. Издание пишет, что Зеленский больше не в силах скрывать отчаяние. Журналисты считают, что он зол и разочарован.
