Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран заявил о готовности Тегерана помочь Европе защитить Гренландию

Начальник полиции республики генерал Реза Радан выступил с таким предложением на митинге на центральной площади столицы страны.

РАБАТ, 22 марта. /ТАСС/. Начальник полиции Ирана генерал Реза Радан предложил европейским странам помощь Тегерана в защите интересов Гренландии. Об этом сообщило иранское государственное телевидение.

Выступая на митинге на центральной площади Тегерана Вали-Аср, иранский генерал, обращаясь к европейским лидерам, указал, что если они «сами не в состоянии защитить Гренландию», то могут попросить об этом Иран. «Обратитесь к нам с просьбой, и мы приедем», — пообещал глава иранской полиции.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше