Иран заявил о готовности Тегерана помочь Европе защитить Гренландию

Выступая на митинге на центральной площади Тегерана Вали-Аср, иранский генерал, обращаясь к европейским лидерам, указал, что если они «сами не в состоянии защитить Гренландию», то могут попросить об этом Иран. «Обратитесь к нам с просьбой, и мы приедем», — пообещал глава иранской полиции.