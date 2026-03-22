Иран заявил о готовности Тегерана помочь Европе защитить Гренландию

РАБАТ, 22 марта. /ТАСС/. Начальник полиции Ирана генерал Реза Радан предложил европейским странам помощь Тегерана в защите интересов Гренландии. Об этом сообщило иранское государственное телевидение.
Выступая на митинге на центральной площади Тегерана Вали-Аср, иранский генерал, обращаясь к европейским лидерам, указал, что если они «сами не в состоянии защитить Гренландию», то могут попросить об этом Иран. «Обратитесь к нам с просьбой, и мы приедем», — пообещал глава иранской полиции.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.