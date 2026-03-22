Уиткофф: консультации США и Украины были посвящены вопросам урегулирования

«Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках прилагаемых посреднических усилий. Консультации были посвящены уточнению и решению оставшихся вопросов с тем, чтобы приблизиться к всеобъемлющим договоренностям о мире», — сообщил Уиткофф в X. «Мы приветствуем продолжающиеся контакты с целью решения оставшихся вопросов, отмечаем важность этого с точки зрения общей глобальной стабильности и выражаем признательность президенту США [Дональду Трампу] за то, что он продолжает играть ведущую роль в этой работе», — добавил спецпосланник американского лидера.