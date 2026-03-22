Уиткофф: консультации США и Украины были посвящены вопросам урегулирования

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф заявил, что американская делегация провела в штате Флорида конструктивные консультации с представителями Украины по вопросам, решение которых требуется для урегулирования конфликта в этой стране.
«Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках прилагаемых посреднических усилий. Консультации были посвящены уточнению и решению оставшихся вопросов с тем, чтобы приблизиться к всеобъемлющим договоренностям о мире», — сообщил Уиткофф в X. «Мы приветствуем продолжающиеся контакты с целью решения оставшихся вопросов, отмечаем важность этого с точки зрения общей глобальной стабильности и выражаем признательность президенту США [Дональду Трампу] за то, что он продолжает играть ведущую роль в этой работе», — добавил спецпосланник американского лидера.
Уиткофф уточнил, что с американской стороны в консультациях, помимо него, приняли участие зять президента США Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по политическим вопросам в Госдепартаменте Крис Карран.
Владимир Зеленский ранее заявил, что делегации США и Украины продолжат консультации 22 марта. Как сообщил в X секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах, делегация Киева была представлена главой офиса Зеленского Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), руководителем парламентской фракции партии «Слуга народа» Давидом Арахамией и заместителем главы офиса Зеленского Сергеем Кислицей. По словам Зеленского, украинская делегация планирует получить более четкие даты предстоящей трехсторонней встречи с США и РФ.
Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры по Украине продолжатся после согласования графиков всех сторон, в первую очередь американской. Предыдущий раунд консультаций Россия — США — Украина состоялся в Женеве 17−18 февраля.