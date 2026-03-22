Трамп хочет направить миграционную полицию в аэропорты США

В США могут привлечь сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) к обеспечению безопасности американских аэропортов. Об этом заявил президент Дональд Трамп. Он сообщил, что представители этой службы приступят к охране аэропортов с 23 марта.
«Если демократы не позволят обеспечивать безопасность наших аэропортов и всей страны справедливым и надлежащим образом, Служба иммиграционного и таможенного контроля справится с задачей еще лучше, чем прежде», — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
Речь идёт о том, что Демпартия частично приостановила финансирование Министерства внутренней безопасности США. По мнению Трампа, это мешает полноценной работе Управления транспортной безопасности, входящего в систему МВБ.
Трамп утверждает, что дал распоряжение сотрудникам ICE быть готовыми приступить к охране аэропортов с понедельника, 23 марта.
Ранее сообщалось о желании Трампа, чтобы железнодорожный вокзал и аэропорт в США носили его имя. Американский лидер предложил переименовать транспортные узлы в свою честь в обмен на $16 млрд.
