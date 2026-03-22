Иран сообщил, что пусковые ракетные установки в Йезде подверглись бомбардировке

Иранское государственное телевидение также заявило о взрывах в Исфахане и Ферейдуншехре.

РАБАТ, 22 марта. /ТАСС/. Несколько пусковых ракетных установок иранской армии подверглись бомбардировке в городе Йезд, расположенном в центральной части Ирана. Об этом сообщает иранское государственное телевидение.

Также сообщается о сильных взрывах в других городах центрального иранского региона — Исфахане и Ферейдуншехре. На западе Ирана бомбардировке подвергся город Хамадан.

Информации о возможных разрушениях или пострадавших в результате обстрелов пока нет.

