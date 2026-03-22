Иран сообщил, что пусковые ракетные установки в Йезде подверглись бомбардировке

РАБАТ, 22 марта. /ТАСС/. Несколько пусковых ракетных установок иранской армии подверглись бомбардировке в городе Йезд, расположенном в центральной части Ирана. Об этом сообщает иранское государственное телевидение.
Также сообщается о сильных взрывах в других городах центрального иранского региона — Исфахане и Ферейдуншехре. На западе Ирана бомбардировке подвергся город Хамадан.
Информации о возможных разрушениях или пострадавших в результате обстрелов пока нет.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше