Ливан заявил о гибели трех человек в ходе атак Израиля

БЕЙРУТ, 22 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 3 ливанцев стали жертвами израильских авиаударов и еще 99 получили ранения. Такие данные приводятся в сводке Минздрава республики, распространенной в X.
«Общее число убитых граждан за 20 дней военной эскалации выросло до 1 024, а раненых — до 2 740, — указывается в тексте. — Погибли 118 детей и пострадали 370».
По сведениям ливанского МВД, число перемещенных лиц из зоны военных действий достигло 1 049 328 человек, они сосредоточились главным образом в Бейруте.