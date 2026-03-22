Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ливан заявил о гибели трех человек в ходе атак Израиля

По информации Минздрава республики, еще 99 получили ранения.

БЕЙРУТ, 22 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 3 ливанцев стали жертвами израильских авиаударов и еще 99 получили ранения. Такие данные приводятся в сводке Минздрава республики, распространенной в X.

«Общее число убитых граждан за 20 дней военной эскалации выросло до 1 024, а раненых — до 2 740, — указывается в тексте. — Погибли 118 детей и пострадали 370».

По сведениям ливанского МВД, число перемещенных лиц из зоны военных действий достигло 1 049 328 человек, они сосредоточились главным образом в Бейруте.