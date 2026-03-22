В переговорах по Украине впервые принял участие советник госдепа США

В переговорах по Украине впервые принял участие советник госдепа США Крис Карран.

НЬЮ-ЙОРК, 22 мар — РИА Новости. Сотрудник американского госдепартамента Крис Карран впервые принял участие в прошедших в субботу переговорах по урегулированию украинского кризиса во Флориде — о его участии в соответствующих дискуссиях ранее не сообщалось.

Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф ранее сообщил о констркутивных переговорах с делегацией из Украины. США на переговорах, помимо самого Уиткоффа, представляли Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по политике госдепартамента Крис Карран.

Об участии последнего впервые сообщается публично. На сайте госдепартамента о Карране указано немного — он представлен как сотрудник Управления планирования политики госдепартамента США (Office of Policy Planning).

Карран, как и Грюнбаум, появился на переговорах неожиданно — последний с переговоров во Флориде «дослужился» до участия в дискуссиях в Москве с участием президента РФ Владимира Путина.

