Уиткофф сообщил о содержании переговоров США и Украины во Флориде

Делегации США и Украины провели конструктивные переговоры во Флориде, сосредоточившись на урегулировании оставшихся вопросов для приближения к всеобъемлющему мирному соглашению. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в социальной сети X*.
По его словам, стороны в ходе встречи обсуждали пути сужения разногласий и решения ключевых нерешенных тем.
В состав американской делегации, помимо Уиткоффа, вошли Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления служб общего назначения Джош Грюнбаум и старший советник Госдепартамента по вопросам политики Крис Карран.
Уиткофф также отметил, что участники приветствуют продолжение взаимодействия для урегулирования оставшихся вопросов, подчеркивая их значение для глобальной стабильности, и выразил благодарность президенту США за неизменное лидерство в продвижении этих усилий.
Ранее в Кремле сообщили, что работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины приостановлена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что текущая пауза носит временный характер и обусловлена определенными обстоятельствами.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.