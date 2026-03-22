Уиткофф сообщил о содержании переговоров США и Украины во Флориде

Источник: Аргументы и факты

Делегации США и Украины провели конструктивные переговоры во Флориде, сосредоточившись на урегулировании оставшихся вопросов для приближения к всеобъемлющему мирному соглашению. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в социальной сети X*.

По его словам, стороны в ходе встречи обсуждали пути сужения разногласий и решения ключевых нерешенных тем.

В состав американской делегации, помимо Уиткоффа, вошли Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления служб общего назначения Джош Грюнбаум и старший советник Госдепартамента по вопросам политики Крис Карран.

Уиткофф также отметил, что участники приветствуют продолжение взаимодействия для урегулирования оставшихся вопросов, подчеркивая их значение для глобальной стабильности, и выразил благодарность президенту США за неизменное лидерство в продвижении этих усилий.

Ранее в Кремле сообщили, что работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины приостановлена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что текущая пауза носит временный характер и обусловлена определенными обстоятельствами.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

