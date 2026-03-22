«Самое мощное оружие». На Западе раскрыли главный козырь Ирана против США

«Самое мощное оружие Ирана — не беспилотник, не ракета и не мина. Америка и Израиль воюют не только с исламской республикой — география тоже их враг. Пески Ирака и горы Афганистана напомнили американским военным, что география играет решающую роль в конфликте. То же самое происходит и в водах у берегов Ирана. Главный козырь Ирана? Ормузский пролив. И Тегеран разыграл его, фактически перекрыв водный путь, по которому на мировой рынок поставляется 20 процентов нефти и газа», — говорится в публикации.