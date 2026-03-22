«Самое мощное оружие». На Западе раскрыли главный козырь Ирана против США

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Главный козырь Ирана в конфликте с США и Израилем — Ормузский пролив, пишет Telegraph.
«Самое мощное оружие Ирана — не беспилотник, не ракета и не мина. Америка и Израиль воюют не только с исламской республикой — география тоже их враг. Пески Ирака и горы Афганистана напомнили американским военным, что география играет решающую роль в конфликте. То же самое происходит и в водах у берегов Ирана. Главный козырь Ирана? Ормузский пролив. И Тегеран разыграл его, фактически перекрыв водный путь, по которому на мировой рынок поставляется 20 процентов нефти и газа», — говорится в публикации.
Помимо экономического, в статье отмечается и военное значение Ормузского пролива.
«Именно география пролива позволяет Ирану использовать мировую экономику в своих интересах. В его узости, мелководье и скрытых бухтах могут скрываться быстроходные катера, начиненные минами, и экипажи танкеров это знают. Это делает его самым мощным оружием Ирана, превосходящим любой беспилотник или ракету в его арсенале», — подчеркивает издание.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.