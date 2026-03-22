Саудовская Аравия объявила персонами нон грата дипломатов Ирана

Сообщается, что Иран наносит удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на действия США и Израиля. Военная кампания продолжается с 28 февраля. В Тель-Авиве заявляли, что их целью является недопущение получения Ираном ядерного оружия, тогда как Вашингтон пригрозил уничтожением военного потенциала страны и призвал граждан к смене власти.