Саудовская Аравия объявила персонами нон грата дипломатов Ирана

Саудовская Аравия объявила пятерых сотрудников посольства Ирана персонами нон грата и обязала их покинуть территорию страны в течение 24 часов.

Источник: Аргументы и факты

Саудовская Аравия объявила пятерых сотрудников посольства Ирана персонами нон грата и обязала их покинуть территорию страны в течение 24 часов.

Как говорится в заявлении МИД королевства, соответствующее уведомление было направлено военному атташе Ирана, его помощнику, а также трем другим сотрудникам дипломатической миссии.

Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о нанесении удара по авиабазе Аль-Хардж на территории королевства.

Накануне Катар также потребовал от иранских военных атташе покинуть страну, пояснив, что решение принято в ответ на «неоднократные целенаправленные нападения и агрессию со стороны Ирана, нарушающие суверенитет и безопасность эмирата».

Сообщается, что Иран наносит удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на действия США и Израиля. Военная кампания продолжается с 28 февраля. В Тель-Авиве заявляли, что их целью является недопущение получения Ираном ядерного оружия, тогда как Вашингтон пригрозил уничтожением военного потенциала страны и призвал граждан к смене власти.

В свою очередь, в Тегеране подчеркивали готовность к защите и заявляли об отсутствии оснований для возобновления переговоров.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше