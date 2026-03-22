Саудовская Аравия объявила персонами нон грата дипломатов Ирана

Саудовская Аравия объявила пятерых сотрудников посольства Ирана персонами нон грата и обязала их покинуть территорию страны в течение 24 часов.
Как говорится в заявлении МИД королевства, соответствующее уведомление было направлено военному атташе Ирана, его помощнику, а также трем другим сотрудникам дипломатической миссии.
Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о нанесении удара по авиабазе Аль-Хардж на территории королевства.
Накануне Катар также потребовал от иранских военных атташе покинуть страну, пояснив, что решение принято в ответ на «неоднократные целенаправленные нападения и агрессию со стороны Ирана, нарушающие суверенитет и безопасность эмирата».
Сообщается, что Иран наносит удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на действия США и Израиля. Военная кампания продолжается с 28 февраля. В Тель-Авиве заявляли, что их целью является недопущение получения Ираном ядерного оружия, тогда как Вашингтон пригрозил уничтожением военного потенциала страны и призвал граждан к смене власти.
В свою очередь, в Тегеране подчеркивали готовность к защите и заявляли об отсутствии оснований для возобновления переговоров.