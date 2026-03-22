Более 60 человек погибли при ударе по больнице в Судане

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Более 60 человек погибли при ударе по больнице на юго-западе Судана, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Университетская больница (города — ред.) Эд-Даэйн в столице (провинции — ред.) Восточный Дарфур… попала под удар, в результате чего погибло по меньшей мере 64 человека, включая 13 детей», — написал Гебрейесус на своей странице в соцсети Х.
По этим данным, в результате удара пострадали 89 человек, больница была выведена из строя.
Глава ВОЗ подчеркнул, что общее число жертв атак на объекты здравоохранения в ходе конфликта в Судане превысило две тысячи человек.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией.